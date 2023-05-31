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Merdan Yanardağ: Kaybettik demek süzme aptallık

Merdan Yanardağ: Kaybettik demek süzme aptallık

Yenilgi sonrası CHP'de değişim tartışmaları yaşanırken, muhalif gazeteci Merdan Yanardağ "Ağır bir yenilgi aldık, kaybettik diyen bir muhalefet var. Bunun süzme bir aptallık olduğunu düşünüyorum" diyerek Kılıçdaroğlu'nu savundu.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52.18 oy oranıyla zafer kazandı.

Erdoğan'ın karşısında girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu ise 12'nci kez kaybetti. Seçim sonrası Ankara'da hareketli günler yaşanmaya başladı.

Bir yandan yeni kurulacak Kabine merak edilirken diğer yandan gözler kurultay hazırlığındaki muhalefet partilerinde..

Kaybedilen seçim sonrası hem parti içinden hem de seçmenler tarafından istifa etmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamayla CHP Genel Başkanlığı görevine devam edeceği mesajını verdi.

CHP'de toplantı trafiği devam ederken, muhalefete yakın televizyon kanallarında da Kılıçdaroğlu'na destek sürüyor..

Akşener'i suçladı

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında Kılıçdaroğlu'na yapılan istifa baskılarına tepki göstererek İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i suçladı.

"Ağır bir yenilgi aldık demek süzme aptallık"

"Türkiye'de muhalefetin aldığı en yüksek oylardan birisidir." diyen Yanardağ, CHP Genel Başkanlığı için adı geçen Ekrem İmamoğlu'nu da isim vermeden hedef alarak şunları söyledi:

CHP'de bir değişim tartışması var. Seçim sonuçlarının soğukkanlı şekilde değerlendirildiğini düşünmüyorum. Ağır bir yenilgi aldık diyen bir muhalefet var bunun süzme bir aptallık olduğunu düşünüyorum.
"Türkiye'de muhalefetin aldığı en yüksek oylardan birisidir yüzde 48"
Türkiye'de muhalefetin aldığı en yüksek oylardan birisidir yüzde 48. İnsanlar kendi küçük dar siyasi hesaplarını bir yana bıraktılar ve Meral Akşener'e rağmen bir yüzde 48 oy var. Bir bölüm iyi partililerin oy vermediğini biliyoruz.

Kazanacak aday kazanamayacak aday tartışmalarının yapıldığını biliyoruz. Alevi adaya oy verilmez klişesi çökmüştür. 'Ahmet gitsin Mehmet gelsin' derseniz değişimin yönünü kapsamını ideolojik politik doğrultusunu konuşmamış olursunuz.

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