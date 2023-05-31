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Eyüpspor final kapısını aralamayı başardı

Eyüpspor final kapısını aralamayı başardı

TFF 1. Lig play-off 2. turu ilk maçında Eyüpspor sahasında Bodrumspor'u 1-0 mağlup etti.

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TFF 1. Lig play-off 2. turu ilk maçında Bodrumspor sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. 

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 34. dakikada Mustafa Pektemek attı.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, play-off finali için avantaj elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı 4 Haziran Pazar günü Bodrumspor'un ev sahipliğinde oynanacak. Rövanş maçının ardından tur atlamayı başaran takım finalde Pendikspor'un rakibi olacak. Final mücadelesinden de galibiyetle ayrılan takım Süper Lig'e yükselen son ekip olacak.

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