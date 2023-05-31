Abdulkadir Selvi'den yeni kabine ve Mehmet Şimşek'le ilgili çarpıcı bilgi

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, cumartesi günü açıklanacak yeni kabineye dair son kulis bilgilerini paylaştı. Ahmet Hakan da yeni kabinenin açıklanacağı gün ve saati duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin ettikten sonra cumartesi günü yeni kabineyi açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi duyurmadan önce birçok isim kulislerde konuşuluyor. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk'te yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında son kulis bilgilerini aktardı.

'Meclis başkanlığı için Numan Kurtulmuş ismi öne çıkıyor'

TBMM Başkanlığı için AK Partili NUMAN KURTULMUŞ'un konuşulduğunu ifade eden Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşmenin ardından Kurtulmuş isminin daha da öne çıktığını söyledi.

"Mehmet Şimşek ekonominin yönetiminde olacak"

"İki Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir" diyen Selvi "Birisi ekonomiden sorumlu olacak. Mehmet Şimşek ismi öne çıkıyor. Mehmet Şimşek'in kafasında bazı sorular var. Belki yeni görüşme yapacak. Mehmet Şimşek ekonominin yönetiminde olacak. Ticaret Bakanlığına Lütfü Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığına Cevdet Yılmaz diye konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Mevcut kabinede devam edecek isimler olacak mı?

Mevcut kabineden hangi isimlerle devam edilip edilmeyeceğine dair de son bilgileri paylaşan Selvi "Bekir Bozdağ'ın yeniden Adalet Bakanı olacağı konuşuluyor. Murat Kurum'un istifa ettirilip Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak devam edeceği tahmin ediliyor. Hulusi Akar ve Süleyman Soylu bakan olarak dönebilir. Bahçeli görüşmesi bekleniyordu bunun için" dedi.

Enerji bakanlığı için iki isim öne çıkıyor'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı için de iki ismin güçlü şekilde öne çıktığını vurgulayan Selvi "Enerji Bakanlığı için EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile Enerji Bakanı Yardımcısı Alparslan Bayraktar ismi konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Milli savunma bakanı kim olacak?

Güvenlik Politikaları uzmanı Mete Yarar ise "Hulusi Akar tekrar Milli Savunma Bakanı olmaz ise yerine Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in ismi düşünülüyor" dedi.

Yeni kabine ne zaman açıklanacak?

Yeni kabinenin nerede ne zaman açıklanacağını duyuran Ahmet Hakan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'de yemin edecek Meclis'te. 15.00'de Anıtkabir'e çıkılacak. Atlı birliklerle Anıtkabir'den Külliye'ye geçilecek. 17.30'da Külliye'de tören yapılacak. Saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde Türk dünyasından devlet başkanlarıyla Yemek yiyecek. Saat 22.00'de Çankaya Köşkü'nde kabine açıklanacak" dedi.