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Sivas'ta Kılıçkaya Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı

Sivas'ta Kılıçkaya Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yağışların etkisiyle yüzde 100 doluluğa ulaşan Kılıçkaya Barajı'nda taşkın riskini önlemek için kapaklar açıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonucu tüm yurt yağışlı havanın etkisi altına girdi. Son 15 gündür aralıklarla devam eden ve meteorolojinin de dün uyarısını yaptığı kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkilerken bir yandan da barajları dolduruyor. Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı doldu.

Yüzde 100 doluluğa ulaştı

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Kılıçkaya Barajı Hidroelektrik Santrali'ne ait 64 kilometrelik göl havzası aşırı yağışlar nedeniyle yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Kapaklar açıldı

Devlet Su İşleri Suşehri 192. Şube Müdürlüğü ekipleri göl havzasında bulunan fazla suların tahliyesi için dolusavak kısmındaki iki kapağı açtı.

Kapakların yağış durumuna göre açık kalacağı belirtildi.

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