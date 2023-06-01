İstanbul'da ekmek Haziran'da 10 TL oluyor! 20 gram büyütüp 4 lira zam yapacaklar

İSTANBUL’da şu an 6 liraya satılan 240 gr. ekmeğe zam hazırlığı. Fırıncılar artan maliyetleri gerekçe göstererek, ekmeğin gramajının 260’a çıkartılarak fiyatının da 10 lira yapılmasını istedi.

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Ekmeğe zam kapıda. Fırıncıların zam oranı üzerine çalışmaya başladıklarını söyleyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, 6 TL'ye satılan ekmeğe sektörün haziran ayının ilk haftasından itibaren zam yapmak istediğini belirtti. Piyasada 1 TL başta olmak üzere bozuk para da bulunamadığını anlatan Kolivar, hem bu sorundan kurtulmak hem de ertelenen zammı yapmak için ekmeğin fiyatının 10 TL olabileceğini kaydetti.

20 gram büyütüp 10 liraya satacaklar

Temmuz ayında işçi zamlarının da maliyetleri artıracağını dile getiren Kolivar, fırıncının artık daha fazla beklemek istemediğini kaydetti. 240 gram ekmeğin 6 TL'den satıldığını, 10 TL'ye satılacak ekmeğin de 260 gram olabileceğini aktaran Kolivar, İstanbul'daki fırınların kapasitesinin düştüğünü ifade etti.

Fiyat ilçeden ilçeye değişiyor

İstanbul'un 35 ilçesinde 240 gram ekmeğin 6 TL'den, 200 gram ekmeğin de 5 TL'den satıldığını belirten Kolivar, “Artık gramajda da bir standart olmalı. İlçeden ilçeye mutlaka fiyat farkı getirmemiz gerekiyor. Çünkü her ilçenin kira ve diğer maliyetleri farklı." ifadelerini kullandı.

Ruhsatsız fırınlarla haksız rekabet

Fırıncılar olarak maliyetleri düşürmek istediklerini vurgulayan Kolivar, ruhsatsız fırınların haksız rekabete neden olduğunu ve kayıtlı çalışan fırınların bundan olumsuz etkilendiğini kaydetti.