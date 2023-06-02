Bloomberg duyurdu: Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanabilir

ABD'nin önde gelen finans yayınlarından Bloomberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i 'tam yetkili' Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve getireceğini yazdı.

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Seçim süreci geride kalırken, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan oldu. Şimdi tüm dikkatler yeni kabinede. Yeni kabinenin ise, yarın açıklanması bekleniyor.

GündemBloomberg duyurdu: Türkiye'nin yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olacak



02 Haziran 2023 09:34

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ABD'nin önde gelen finans yayınlarından Bloomberg, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve getireceğini belirtti.

Bloomberg'e konuşan "konu hakkında birinci elden bilgisi olan kaynaklar", Şimşek'in Erdoğan'ın cumartesi açıklaması beklenen kabinede yer alacağını ve ülkenin yeni Hazine ve Maliye Bakanı olacağını söyledi.

Kaynaklar, Şimşek'in, "Türkiye'nin ekonomi politikalarının tamamından sorumlu olacağını" belirtti.

Bloomberg, "Erdoğan'ın geleneksel ekonomi politikalarının bir destekçisini göreve getirerek seçimlerden sonra piyasaların güvenini kazanmaya çalıştığını" ifade etti.

Erdoğan'ın ofisi ve Şimşek'in sözcüsü, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.