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2023 VIRTUS Global Oyunları'nda mücadele edecek özel sporcular, Fransa'da

2023 VIRTUS Global Oyunları'nda mücadele edecek özel sporcular, Fransa'da

Fransa'da yapılacak 2023 VIRTUS Global Oyunları'nda mücadele edecek özel sporcular, bu ülkeye gitti.

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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 4-11 Haziran tarihlerinde Vichy kentinde gerçekleştirilecek.

Milli kafilede sporcular Deniz Şevin Şentuna, Doruk Davran, Hikmet Cem Sezgin, Mert Aslan, Seçil Açıkgöz, Ebru Acer, Sümeyra Türk, Utku Caneroğlu, Garip Olcaş, Ebrar Keskin, Eda Yıldırım, Edanur Akın, Esra Bayrak, Fatma Damla Altın ve Muhsine Gezer yer aldı.

Federasyon başkanı Birol Aydın, oyunlarda mücadele edecek sporculara başarı diledi.

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