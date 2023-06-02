BIST 5.129
DOLAR 20,88
EURO 22,52
ALTIN 1.328,58
HABER /  MEDYA

Seçim öncesi 'Değiştirelim, bıktık be' diyen Kadir Çöpdemir seçimden sonra yakın çevresine ne dedi?

Seçim öncesi 'Değiştirelim, bıktık be' diyen Kadir Çöpdemir seçimden sonra yakın çevresine ne dedi?

Sunucu ve oyuncu Kadir Çöpdemir'in 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala "Değiştirelim be, bıktık be!" paylaşımı gündem olmuştu. Seçim sonrası yakın çevresine "Anketlere inandık. Tarkanlar, Cemler paylaşım yaptı." diyen sanatçı hakkında Ahmet Hakan tavsiyede bulundu.

Abone ol

Kadir Çöpdemir, seçim öncesi ınstagram hesabından "değişim" mesajı verdiği mesaj konuşulmaya devam ediyor.

Çöpdemir, "Değiştirdiğin zaman ferahlama olur bünyede. Nefes alırsın. Değiştirelim be! Bıktık be! Bıktığımızı değiştirelim ya!" ifadelerini kullanmıştı.

"Tarkanlar, Cemler paylaşım yaptı"

Hesabı tutmayan Çöpdemir'in yakın çevresine “Abi kapıldık bir değişim rüzgârına. Anketlere inandık. Tarkanlar, Cemler paylaşım yaptı. Herkes mi yanılır abi, herkes mi yanıltır.” dediği ortaya çıktı.

Ahmet Hakan, yanlış ata oynayan Çöpdemir'in açıklamalarını yazısında değerlendirdi.

"Olan sana olur"

AK Parti belediyelerinin düzenlediği etkinliklerden para kazandığınına dikkat çeken Hakan, annesinin kendisine verdiği nasihati Çöpdemir'e uyarladı:

“Aman oğlum Kadir. Kendine dikkat et. Tarkanlar, Cemler kendini kurtarır, olan sana olur.”

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

ÖNCEKİ HABERLER
Öğrenci bayram harçlığı ikramiyesi 2023 kurban bayramında ödenecek mi?
Öğrenci bayram harçlığı ikramiyesi 2023 kurban bayramında ödenecek mi?
Galatasaray'ın derbide alkış beklentisi! Fenerbahçe kararını verdi
Galatasaray'ın derbide alkış beklentisi! Fenerbahçe kararını verdi
Tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı gerçekleşti! Bakan Mehmet Muş'tan açıklama
Tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı gerçekleşti! Bakan Mehmet Muş'tan açıklama
MSB duyurdu! Yunanistan sınırında 5 kişi yakalandı
MSB duyurdu! Yunanistan sınırında 5 kişi yakalandı
Finlandiya ve ABD, 6G alanında işbirliği için ortak bildiri imzaladı
Finlandiya ve ABD, 6G alanında işbirliği için ortak bildiri imzaladı
Kourbelis, Trabzonspor için İstanbul'da
Kourbelis, Trabzonspor için İstanbul'da
Alparslan Bayraktar'ın eşi Saide Simin Mercan kimdir? Babası kimdir?
Alparslan Bayraktar'ın eşi Saide Simin Mercan kimdir? Babası kimdir?
Diyabetli çocuklar için "alternatif tedaviler" ölümcül olabilir!
Diyabetli çocuklar için "alternatif tedaviler" ölümcül olabilir!
Meclis'e ziyaretçi yasağı! Protokole dahil kişiler ile davetiye gönderilen izleyiciler hariç...
Meclis'e ziyaretçi yasağı! Protokole dahil kişiler ile davetiye gönderilen izleyiciler hariç...
Çiftçiler dikkat! Tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak
Çiftçiler dikkat! Tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak
CHP'li Aytuğ Atıcı açık açık söyledi: Oylar çalınmadı yenildiğimizi kabul edelim
CHP'li Aytuğ Atıcı açık açık söyledi: Oylar çalınmadı yenildiğimizi kabul edelim
Otomotiv satışlarında rekor mayıs ayında da devam etti
Otomotiv satışlarında rekor mayıs ayında da devam etti