Seçim öncesi 'Değiştirelim, bıktık be' diyen Kadir Çöpdemir seçimden sonra yakın çevresine ne dedi?

Sunucu ve oyuncu Kadir Çöpdemir'in 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala "Değiştirelim be, bıktık be!" paylaşımı gündem olmuştu. Seçim sonrası yakın çevresine "Anketlere inandık. Tarkanlar, Cemler paylaşım yaptı." diyen sanatçı hakkında Ahmet Hakan tavsiyede bulundu.

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Kadir Çöpdemir, seçim öncesi ınstagram hesabından "değişim" mesajı verdiği mesaj konuşulmaya devam ediyor.

Çöpdemir, "Değiştirdiğin zaman ferahlama olur bünyede. Nefes alırsın. Değiştirelim be! Bıktık be! Bıktığımızı değiştirelim ya!" ifadelerini kullanmıştı.

"Tarkanlar, Cemler paylaşım yaptı"

Hesabı tutmayan Çöpdemir'in yakın çevresine “Abi kapıldık bir değişim rüzgârına. Anketlere inandık. Tarkanlar, Cemler paylaşım yaptı. Herkes mi yanılır abi, herkes mi yanıltır.” dediği ortaya çıktı.

Ahmet Hakan, yanlış ata oynayan Çöpdemir'in açıklamalarını yazısında değerlendirdi.

"Olan sana olur"

AK Parti belediyelerinin düzenlediği etkinliklerden para kazandığınına dikkat çeken Hakan, annesinin kendisine verdiği nasihati Çöpdemir'e uyarladı:

“Aman oğlum Kadir. Kendine dikkat et. Tarkanlar, Cemler kendini kurtarır, olan sana olur.”

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı