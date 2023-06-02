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Galatasaray'ın derbide alkış beklentisi! Fenerbahçe kararını verdi

Galatasaray'ın derbide alkış beklentisi! Fenerbahçe kararını verdi

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gündeme gelen “Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı alkışlayacak mı?” sorusunun yanıtı netleşti. Alkış yok.

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Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, hafta sonunda Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek, "Fenerbahçe centilmen bir takım, sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır." dese de sarı-lacivertlilerden bekledikleri yanıt gelmedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolcularla ve yönetim kuruluyla yaptığı görüşmelerde rakibin alkışlanmayacağını kesin olarak duyurdu.

Koç, "Onların sahasına şampiyon olarak gittiğimizde bize yapılanlar ortada." diyerek meşhur sulu derbiyi öne çıkardı. Yapılanları saygısızlık olarak tanımlayan başkan, herhangi bir taşkınlık istemese de alkışlamanın doğru olmayacağı kanısında.

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