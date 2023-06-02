Kourbelis, Trabzonspor için İstanbul'da

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis, İstanbul'a geldi.

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Menajeriyle Atina'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Kourbelis, açıklama yapmadan alandan ayrıldı.

Bordo-mavili kulübün yöneticileriyle görüşecek 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili durumun daha sonra açıklanması bekleniyor.

Yunan futbolcu, Asteras Tripolis'in ardından uzun süredir Panathinaikos'ta forma giyiyordu.

Orta sahanın merkezinde görev yapan Kourbelis, defansif özellikleriyle ön plana çıkıyor ve stoperde de oynayabiliyor. 1.81 boyundaki Yunan futbolcu, kaptanlık pazubandını taktığı Panathinaikos’ta bu sezon 36 maçta forma giydi.

Bonservis ödenmeyecek

Kourbelis'in kulübüyle sözleşmesi 30 Haziranda sona erecek. Bu nedenle Trabzonspor, Panathinaikos'a herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.