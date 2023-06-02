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Alparslan Bayraktar'ın eşi Saide Simin Mercan kimdir? Babası kimdir?

Alparslan Bayraktar'ın eşi Saide Simin Mercan kimdir? Babası kimdir?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Alparslan Bayraktar'ın adı yeni kabinede Enerji Bakanlığı için geçiyor. Peki kimdir Alparslan Bayraktar aslen nereli, yaşı kaç? Alparslan Bayraktar' kiminle evli, eşi Saide Simin Mercan kimdir?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın yani 3 Haziran Cumartesi günü Meclis'te yemin ederek göreve başlayacak. Kulislerden sızan isimlerden biri de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Alparslan Bayraktar oldu.  Alparslan Bayraktar 2018 yılında Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ın kızı Saide Simin Mercan ile evlendi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ın kızı Saide Simin Mercan ile dünya evine girdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna tarafından kıyılan nikahın tanıklığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptı. 

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