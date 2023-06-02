Otomotiv satışlarında rekor mayıs ayında da devam etti

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, mayıs ayında 111 bin 356 seviyesinde gerçekleşerek tüm zamanların en iyi mayıs ayına ulaştı.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın mayıs ayında, yüzde 70,9 büyüyerek 111 bin 356 adet olurken, bu tüm zamanların en yüksek mayıs ayı olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) mayıs ayı verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,5 artarak 445 bin 6 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde 58,8 artışla 340 bin 37, hafif ticari araç satışları da yüzde 66,3 artışla 104 bin 969 oldu.

Mayıs ayı satışları

Bu yılın mayıs ayına bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç satışları 2022 yılı mayıs ayına göre yüzde 70,9 artarak 111 bin 356 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 artarak 87 bin 218 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 79,9 yükselişle 24 bin 138’e ulaştı.

Böylece otomotiv satışlarındaki rekor serisi mayıs ayında da devam etti.

10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlara bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 69,1, otomobil satışları yüzde 69,2 ve hafif ticari araç satışları da 69,1 artış gösterdi.

Segment ve gövde tiplerine göre satışlar

Ocak-Mayıs 2023 döneminde, otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde pazarın yüzde 89,3’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 185 bin 916 adetle yüzde 54,7 pay alırken, B segmenti otomobillerin payı ise 115 bin 236 adetle yüzde 33,9 oldu.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi, yüzde 45,8 payla SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 29,7 payla sedan, yüzde 22,1 payla da hatchback otomobiller takip etti.

Satışların yüzde 76’sı otomatik vites

Söz konusu dönemde, otomatik şanzımanlı otomobiller, 259 bin 95 adetle toplam satışlardan yüzde 76,2 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 80 bin 942 ile yüzde 23,8’de kaldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 80,5 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, ardından yüzde 7,6 ile kamyonet ve minibüs gövde tipleri sıralandı.

Öte yandan markaların satış adetlerine bakıldığında Togg'un ilk modeli T10X’e ilişkin 306 adet satış bildirildiği görüldü.