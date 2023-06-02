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Uçurum kenarındaki poşetlerden çıktı! Tam bir vahşet

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Uçurum kenarındaki poşetlerden çıktı! Tam bir vahşet

Meksika’nın Jalisco eyaletinde kayıp ihbarı üzerine yürütülen çalışmalar sırasında bulunan 45 torbadan insan uzuvları çıktı.

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Meksika’nın Jalisco eyaletinde kayıp ihbarı yapılan 7 çağrı merkezi çalışanına yönelik savcılık tarafından başlatılan soruşturmada gelen ihbar üzerine Mirador del Bosque geçidinde arama yapıldı. Arama sırasında uçurum kenarında bulunan 45 siyah torbadan insan uzuvları çıktı.

Torbalarda bulunan ceset parçalarının kadınlara ve erkeklere ait olduğu, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü, toplam ceset sayısının tam olarak bilinmediği belirtildi.

Çalışmaların arazinin zorlu yapısı nedeniyle birkaç gün sürmesinin beklendiği kaydedildi. Torbaların bölgeye nasıl getirildiği henüz bilinmiyor.

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