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Ümraniyespor yarın Giresunspor'u konuk edecek

Ümraniyespor yarın Giresunspor'u konuk edecek

HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.

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Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ligden düşmesi kesinleşen İstanbul ekibi, 34 haftada topladığı 30 puanla 17. sırada bulunuyor. Bitexen Giresunspor ise 34 haftada topladığı 34 puanla, haftaya 16.sırada girdi. Karadeniz ekibi, HangiKredi Ümraniyespor'a mağlup olması halinde lige veda edecek. Bu karşılaşmanın berabere ya da Giresunspor'un üstünlüğüyle tamamlanması durumunda ise kümede kalma mücadelesi son haftaya taşınacak.

İstanbulspor, Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle bu hafta hükmen galip gelecek ve puanını 38'e yükseltecek. İstanbulspor ile Bitexen Giresunspor arasında ikili averajda eşitlik bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı HangiKredi Ümraniyespor, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

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