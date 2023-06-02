Mehmet Barlas çocukları kaç tane? Mehmet Barlas çocuklar kızı Ela ve oğlu Cemil Barlas kimdir?

Duayen gazeteci, birçok haber programında yorumcu olan Mehmet Barlas 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gördüğü bilinen Mehmet Barlas'ın ölümünün ardından hayatı merak edildi. Ankara'da doğan, aslen Gaziantepli olan Mehmet Barlas 76 yaşındaki Canan Barlas ile evlidir. Cemil Barlas, Ela Barlas Anter adında iki çocuğu vardır.

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Mehmet Barlas uzun süredir tedavi gördüğü hastalığı ile olan savaşını kaybetti ve 81 yaşında hayatını kaybetti. Sabah Gazetesi Başyazarı olan bunun yanında Yeni Şafak, Zaman, Star, Akşam ve Posta gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Barlas, Star TV, atv, Show TV ve TGRT’de günlük haber yorumculuğu yapan Mehmet Barlas 81 yaşında hayatını kaybetti. Mehmet Barlas'ın ölümünün ardından hayatı merak edildi. Mehmet Barlas aslen Gaziantepli, Ankara doğumlu. Deneyimli gazeteci 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı. Peki, Mehmet Barlas kimdir kaç yaşında neden vefat etti? İşte, Gazeteci Mehmet Barlas'ın biyografisi ve hayatı hakkında merak edilenler.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971 yılında mezun olan Barlas, Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başladı. Peki, Mehmet Barlas kimdir? İşte, o isimle ilgili bilgiler.

Mehmet Barlas kimdir?

Mehmet Barlas 1942 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971 yılında mezun olmuştur. Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda basın komisyonu başkanlığı yaptı. Gazetecilik ile öğrencilik döneminde babasının kurucusu olduğu Son Havadis gazetesinde tanıştı. Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başladı. 12 Mart Muhtırası sonrası gazeteden çıkarıldı. Daha sonra İsmail Cem'in genel müdürlüğü döneminde TRT'de iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Türkiye'de yayımlanan gazetelerin birçoğunda çalıştı. Son Havadis, Cumhuriyet, Resmî Gazete, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Zaman, Star, Akşam ve Posta gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Mehmet Barlas son olarak Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Çeşitli dönemlerde Star TV, atv, Show TV ve TGRT’de günlük haber yorumculuğu yaptı. 2003 yılında kızı Ela Barlas ile haber programı hazırladı ve sundu. 2008 yılı içinde kısa bir süre atv'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yaptı. NTV televizyon kanalında Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adında bir program yaptı.

NTV'de ve NTV Radyo'da Oğuz Haksever ile beraber Makam Farkı adlı programı yapmıştır.