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Kimliğini değiştirmek istedi başına gelmeyen kalmadı! 'Birebir aynı'

Kimliğini değiştirmek istedi başına gelmeyen kalmadı! 'Birebir aynı'

Kimliğini değiştirmek isteyen kadın hayatının şokunu yaşadı. Birebir nüfus müdürlüğünün sitesini kopyalayan dolandırıcılar Zehra Zeren'in 31 bin 300 TL'sini aldı. Dolandırıcıların tuzağına düşen kadın, "Birebir görsel olarak aynıydı. Uzantısı farklıymış ona dikkat etmedim. T.C. kimlik numaramı girdiğimde soyadım değiştiği için eski soyadımı kabul etmemesi bile aynı" dedi.

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Zehra Zeren isimli kadın evlendikten sonra kimliğini değiştirmek istedi. İnternete nüfus müdürlüğü yazdı. Karşısına çıkan ilk linke tıkladı ama başına gelmeyen kalmadı. O site gerçek değil sahteydi. Dolandırıcılar randevu ücreti adı altında bir şifre gönderdi. Zeren de kimlik bilgilerini girdiği anda dolandırıcılar tarafından internet bankacılığına erişim sağlandı ve 31 bin 300 TL dolandırıldı. Zeren başına geleni fark ettiğinde artık çok geçti.

Show Haber'in haberine göre yaşadıklarını anlatan kadın şunları ifade etti:

"Birebir görsel olarak aynıydı. Uzantısı farklıymış ona dikkat etmedim. T.C. kimlik numaramı girdiğimde soyadım değiştiği için eski soyadımı kabul etmemesi bile aynı. Dolandırıcılar benim bilgim olmadan kart limitimi yükseltmiş.

Linke tıkladığım zaman telefonuma şifre geldi. Şifreyi girdim ret veya onay vermedi.

Ekranda randevu almak için 10 TL'lik bir ödeme görünüyordu. 2 bin ve 29 bin 300 TL'lik iki kalemde çekim oldu. Ekstreme tutarın yansıdığını gördüm. Bankayı aradım ve ret cevabı aldım."

Kaynak: Show Haber

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