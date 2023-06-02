Aslı Hünel kaç yaşında, kimdir, kiminle evli? Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever kimdir?

Show TV'de 3 sezondur Gelin Evi programını sunan şarkıcı ve sunucu olan Aslı Hünel bugün 2. Syfa'nın konuğu oldu. Sesiyle sahnelerin de aranan ismi olan Aslı Hünel aynı zamanda oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşi. 45 yaşında olan Aslı Hünel İstanbul doğumlu. Aslı Hünel'in eşi ise Savaş Yurtseverdir.

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Sempatik sunucu, sevilen şarkıcı Aslı Hünel bugün 2. Sayfa'nın konuğu olacak. Sesi kadar sunuculuğu ile de iddiasını gösteren Aslı Hünel sık sık özel hayatı ile merak edilen isimlerden birisi. Aslı Hünel 45 yaşında İstanbul doğumlu. 2018 yılında Savaş Yurtsever ile dillere destan bir düğünle evlendi. Aynı zamanda Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in de kız kardeşi. Babasını ise geçtiğimiz yıllarda koronabirüsten kaybetmişti. Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever ise 2011 yılından beri bir otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak devam etmektedir.

Savaş Yurtsever kimdir?

Savaş Yurtsever 1975 yılında dünyaya geldi. İş adamı olan Savaş Yurtsever 1998'de bir araba markasında satış danışmanı olarak sektöre girdi. 2011 yılından beri bir otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak devam etmektedir.

Aslı Hünel 11 Nisan 2018 tarihinde Savaş Yurtsever ile nikah masasına oturdu. Baltalimanı'nda bir mekanda gerçekleşen düğüne sanat dünyasından pek çok isim katıldı.

Aslı Hünel'in çocuğu var mı?

Geçtiğimiz günlerde bir takipçine yardımda bulunan Hünel, anne olmak isteyen genç kadının hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmuştu. Hünel "Anaç bir yapım var. Farkında olmadan birçok insanın annesi oldum. Belki de bu yüzden biyolojik olarak anne olamadım. Herkese şefkatli oldum ve yetmeye çalıştım. Şimdi kendi çocuğum olsa arada ciddi bir jenerasyon farkı olacak. Bu da sıkıntı olabilir. O yüzden artık bu konuyu kapattık" ifadelerini kullanmıştı.

Aslı Hünel kimdir?

Aslı Hünel kimdir: 1977 yılınında İstanbul’da dünyaya gelen Aslı Hünel, Türk Sanat Müziği alanında seslendirdiği eserlerle tanınıyor. Arap asıllı bir anne ve Selanikli bir babanın iki çocuğundan biridir. Aynı zamanda ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir.

Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Aslı Hünel, 14 yaşında ilk şan dersini almıştır. 1994'te 18 yaşındayken ilk albümün çıkartan Aslı Hünel, profesyonel müzik kariyeri boyunca birçok projeye imza atmıştır. Sevilen sanatçı Alı Hünel, 2013 yılında ciddi sağlık problemleri ile mücadele etmiş ve tedavilerin sonunda sağlığına kavuşmuştur. Aslı Hünel 2016 yılında çıkardığı "Rengarenk" adlı albümü ile tekrar gündeme gelmiştir.