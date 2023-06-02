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Ağrı’da kaybolan 6 yaşındaki Miray'dan acı haber

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ağrı’da kaybolan 6 yaşındaki Miray'dan acı haber

 AĞRI’da kaybolan 6 yaşındaki Miray Asel Ülgar’ın cansız bedeni bataklıkta bulundu.

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Ağrı’da babasıyla beraber hayvanlara bakmak için ahırların bulunduğu alana giden 6 yaşındaki Miray Asel Ülgar, babası hayvanlara baktığı esnada arabada bekledi.

İşini bitirdikten sonra arabaya dönen baba, kızını araçta göremeyince aramaya başladı ve  durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren yapılan aramalarda minik Miray Asel’in cansız bedenine ahırların bulunduğu bölgede bulunan bataklıkta ulaşıldı.

 Miray Asel Ülgar’ın cenazesi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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