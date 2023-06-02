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Meral Akşener kimin elini öpüp başına koyuyordu? Mehmet Barlas anlatmıştı

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, usta gazeteci Mehmet Barlas ile bundan tam 4 yıl önce çok ses getiren bir röportaja imza atmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o günlere ait siyasi olaylara kadar çok sayıda soruya cevap veren duayen isim Mehmet Barlas hayatını kaybetti. Hadi Özışık'ın Mehmet Barlas ile yapmış olduğu bu keyifli sohbet ise artık arşivdeki hoş bir anı olarak kaldı.

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Türk basınının en güçlü isimlerinden olan Mehmet Barlas o günlerde Hadi Özışık'a birbirinden önemli açıklamalar yapmış ve her soruya samimiyetle cevap vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la nasıl tanıştığından Ekrem İmamoğlu ile ilgili görüşlerine kadar çok sayıda siyasi karakterle ilgili düşüncelerini aktaran Mehmet Barlas, İyi Parti lideri Meral Akşener kimin elini öpüp başına koyduğunu da söylemişti.

81 yaşında aramızdan ayrılan Mehmet Barlas hayatının her döneminde gündemi belirleyen bir isim olmayı başarmıştı. 

Akşener'in bugünlerini tahmin mi etti?

O dönemde Hadi Özışık'a yaptığı açıklamada özellikle Meral Akşener'in siyasi hayatının nasıl şekillenebileceğine ilişkin düşünceleri adeta bugünlere ışık tutuyordu.

HADİ ÖZIŞIK'IN MEHMET BARLAS RÖPORTAJININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

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