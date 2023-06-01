Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e NATO yanıtı: Yükümlülüklerinizi yerine getirin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye NATO üyeliği konusunda "Çok açık bir mesaj" gönderen İsveçli mevkidaşı Tobias Billström'a "İsveçli dostlarımıza çok açık bir mesaj" diyerek bir hatırlatmada bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına yönelik ifadeleri hakkında açıklama yaptı.

Çavuşoğlu: İsveçli dostlarımıza çok açık bir mesaj!

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımda, "İsveçli dostlarımıza çok açık bir mesaj! Üçlü Muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerinizi yerine getirin ve terörizmle mücadelede somut adımlar atın. Diğer hususlar ancak o zaman hallolur." sözlerine yer verdi.

İsveçli bakan çağrıda bulunmuştu

Billström, Twitter'da, toplantıya ilişkin paylaşımında, "Bugün Oslo'daki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, üye devletlerin İsveç'in NATO üyeliğine güçlü desteğini gösterdi. Bu, Türkiye ve Macaristan'a, İsveç'in NATO'ya girişini onaylama sürecine başlama konusunda çok açık bir mesaj." sözlerini kaydetmişti.

Nato Dışişleri bakanları toplantısı

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Oslo'da gayriresmi toplantıda bir araya gelerek, 11-12 Temmuz'da yapılacak Vilnius Zirvesi'ne ilişkin hazırlıkları ele alıyor.