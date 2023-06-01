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Jonny Depp İstanbul konserinin gelirini depremzedelere bağışlayacak

Jonny Depp İstanbul konserinin gelirini depremzedelere bağışlayacak

Muhalifler depremzedelere oy tercihi üzerinden hakaret yağdırırken, ünlü yıldız Jonny Depp, İstanbul konserinin gelirini depremzedelere bağışlama kararı aldı.

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Türkiye'de 6 Şubat deprem felaketinin ardından yardım seferberliği başladı.

Yurt içindeki seferberliğe yurt dışından da büyük bir katkı yapıldı.

Ülkelerin resmi yardımlarının yanında sivil toplum örgütleri ve birçok ünlü sima depremzedelere yardımlarda bulundu.

Hala daha depremzedeler için yardımlar geliyor.

Jonny Depp, İstanbul konserinin gelirini depremzedelere bağışlayacak
Bu kapsamda Jonny Depp, 10 Haziran'da grubu Hollywood Vampires ile İstanbul'da bir konser verecek.

Depp konserinin gelirini depremzedelere bağışlama kararı aldı.

Özellikle hasta çocukların tedavisinde yaptığı yardımlarla dikkat çeken ünlü Hollywood yıldızı, Türkiye'deki depremzedeler için de aldığı bu karar büyük beğeni topladı.


Muhalefetin hakareti akıllarda

Akıllara ise, 14-28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerden sonra oy tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanan depremzedelere, muhalif kesimden yükselen hakaret ve ithamlar geldi.

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