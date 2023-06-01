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CHP'de kritik MYK toplantısı sona erdi! İstifalar kabul edildi

CHP'de kritik MYK toplantısı sona erdi! İstifalar kabul edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Gelen son dakika bilgisine göre, Tüm MYK üyelerinin istifası kabul edildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı, 5 saat sürdü. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirildi ve CHP'nin yol haritası ele alındı.

Tüm myk üyeleri istifasını sundu

Toplantının ardından henüz açıklama yapılmazken MYK üyelerinin tamamı istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu istifaları onayladı. Bazı isimlerin ise, cumartesi yapılacak parti meclisi toplantısından sonrasında yeniden görevlendirilebileceği öğrenildi.

İstifalar daha önce reddedilmişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin sonuçlanmasının ardından Millet İttifakı toplantısından önce iki kez kurmayları ile bir araya gelmişti. Genel başkan yardımcılarının "Biz istifa edelim" önerisine Kılıçdaroğlu'nun "Şu an için gerek yok" yanıtını verdiği belirtilmişti.

CHP MYK'sinde şu isimler yer alıyor:

• Ahmet Akın

• Ali Öztunç

• Bülent Kuşoğlu

• Bülent Tezcan

• Devrim Barış Çelik

• Faik Öztrak

• Fethi Açıkel

• Gamze Akkuş İlgezdi

• Gökçe Gökçen

• Gülizar Biçer Karaca

• Lale Karabıyık

• Muharrem Erkek

• Oğuz Kaan Salıcı

• Selin Sayek Böke

• Seyit Torun

• Veli Ağbaba

• Yüksel Taşkın

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