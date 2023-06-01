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YKS'ye girecek 4 bin 165 öğrencinin sınav ücretini belediye yatırdı

YKS'ye girecek 4 bin 165 öğrencinin sınav ücretini belediye yatırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 4 bin 165 öğrencinin toplam sınav ücreti olan 939 bin 435 lirayı yatırdı.

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde sosyal belediyecilikte önemli projeler ortaya koyan Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrencileri hem ücretsiz kurslarla sınavlara hazırlıyor hem de maddi açıdan destekliyor.

Büyükşehir Belediyesi, 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS’de sadece 1. oturuma katılacak 270 öğrencinin sınav ücreti olarak 31 bin 50 lira, 2 oturuma katılacak 3 bin 782 öğrencinin sınav ücreti olarak 869 bin 400 lira, 3 oturuma da katılacak 113 öğrencinin sınav ücreti olarak da 38 bin 985 lira olmak üzere,  YKS’ye girecek toplamda 4 bin 165 öğrencinin sınav ücreti olan 939 bin 435 lirayı yatırdı.

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