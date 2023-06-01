BIST 4.961
DOLAR 20,80
EURO 22,47
ALTIN 1.315,33
HABER /  GÜNCEL

Mardin'de iki aile birbine girdi! Duvar kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Mardin'de iki aile birbine girdi! Duvar kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

MARDİN’in Derik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 14 kişinin yaralandığı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Abone ol

23 Mayıs'ta Derik ilçesi Boyaklı Mahallesi Sırt mezrasında iki aile arasında arazilerini ayıran duvarın yanlış yere örüldüğü gerekçesiyle çıkan tartışma silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüşmüştü.

Çıkan kavgada 4'ü ağır olmak üzere 14 kişi yaralanmıştı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılırken, baba Fikret Aktaş hayatını kaybetmişti. Kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tutuklanma talebiyle Derik Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüphelilerden Servet D. ve Nıcirvan K. ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakılmıştı.

Ağır yaralanan Aktaş'ın oğlu Abdullah Aktaş da yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Böylece kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Stefan Kuntz, Abdülkerim Bardakcı ile bir araya geldi
Stefan Kuntz, Abdülkerim Bardakcı ile bir araya geldi
Voleybol Türkiye Şampiyonası midi kızlarda birincilik VakıfBank'ın
Voleybol Türkiye Şampiyonası midi kızlarda birincilik VakıfBank'ın
Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wanda Nara'dan flaş açıklama!
Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Wanda Nara'dan flaş açıklama!
Bosna Savaşı'nda öldürülen 4 kişinin cenazesi toprağa verildi
Bosna Savaşı'nda öldürülen 4 kişinin cenazesi toprağa verildi
Fransa, üç bin yıllık II Ramses'i çürümekten nasıl kurtardı?
Fransa, üç bin yıllık II Ramses'i çürümekten nasıl kurtardı?
ABD Dışişleri Bakanı'ndan, Kosova ve Sırbistan'a eleştiri!
ABD Dışişleri Bakanı'ndan, Kosova ve Sırbistan'a eleştiri!
Yalova'da evin bodrumunda uyuşturucu üreten 2 kişi tutuklandı!
Yalova'da evin bodrumunda uyuşturucu üreten 2 kişi tutuklandı!
Pandemi cezaları para iadesi ne zaman yapılacak? Para iadesi sorgulama
Pandemi cezaları para iadesi ne zaman yapılacak? Para iadesi sorgulama
Senegalli muhalif lider Sonko 2 yıl hapse mahkum edildi
Senegalli muhalif lider Sonko 2 yıl hapse mahkum edildi
Ordu'da Ünye Limanı'na demirleyen kruvaziyerler turizmi hareketlendirdi
Ordu'da Ünye Limanı'na demirleyen kruvaziyerler turizmi hareketlendirdi
Yargı'nın komiser Eren'i Uğur Aslan'ın büyük pişmanlığı! "Dilim kopsaydı da demeseydim"
Yargı'nın komiser Eren'i Uğur Aslan'ın büyük pişmanlığı! "Dilim kopsaydı da demeseydim"
İTO Başkanı Avdagiç, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçildi
İTO Başkanı Avdagiç, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçildi