Camdaki Kız'da Laz Kızı'nın kankası Sude kim oynuyor, gerçek adı nedir?

Büyük finale sadece birkaç bölüm kala Camdaki Kız fırtınası tüm hızıyla esmeye devam ediyor. Kitap uyarlaması olan Camdaki Kız'a yeni katılan isimlerden biri olan, Laz Kızı'nın en yakın arkadaşı Sude'ye kim hayat veriyor, gerçekte Sude'yi oynayan isim kim merak edildi.

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Kanal D'nin perşembe akşamlarına adını yazdıran dizisi Camdaki Kız için artık sona gelindi, dizi birkaç bölüm sonra unutulmaz bir finalle son yapacak. Kitap uyarlaması olan Camdaki Kız hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile büyük ilgi topluyor. Diziye yeni gelen Laz Kızı ile birlikte heyecan iyice tavan yaptı. Peki Laz Kızı'nın en yakın dostu Sude'yi kim oynuyor, Sude'nin gerçek adı nedir?

Küçüklükten beri Laz Kızı'nın hep yanında olan, destek olan ve birlikte yaşayan Sude karakteri, Laz Kızı'nın sağ kolu ve en yakın arkadaşıdır.

Peki Laz Kızı'na hayat verecek olan şarkıcı Alya Şahinler kimdir, kaç yaşında, daha önce dizilerde rol aldı?

Alya Şahinler, 13 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul Şişli'de dünyaya geldi. Alya'nın müzikle olan bağı çocukluk yıllarına dayanmaktadır. Mimar Sinan Konservatuar mezunu olan Alya, flüt eğitimi sırasında Avrupa’da ve Türkiye’de dereceler elde etti.

Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Bölümü’nden mezun olan başarılı şarkıcı ülkemizde ilk kez katıldığı Rising Star isimli şarkı yarışması ile tanınmıştır. Katıldığı yarışmada jüri koltuğunda Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Demet Akalın ve Fuat Güner oturmakta idi, yarışmadan %92 oy alarak rekor oya ulaşmıştı.

Klasik Müzik üzerine flüt eğitimi de alan Alya Şahinler, Avrupa’da bir çok derece elde etmiş, ardından tekrar Türkiye’ye dönmüştür. 2 sene opera okumuş, bir dönem sesi ile ilgili problem yaşamış ve ABD’ye gitmiştir. Amerika’da İngilizce eğitimi almış, diğer bir yandan ilgisini çeken ve etkisi altında kaldığı Los Angeles Film Akademisi’nde Ses mühendisliği ve müzik prodüktörlüğü üzerine burslu eğitim de alarak kendisini geliştirmiştir.