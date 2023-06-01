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Ordu'da Ünye Limanı'na demirleyen kruvaziyerler turizmi hareketlendirdi

Ordu'da Ünye Limanı'na demirleyen kruvaziyerler turizmi hareketlendirdi

Ordu'ya sefer düzenleyen kruvaziyer gemiler şehrin turizminin hareketlenmesini sağladı.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu'nun, kruvaziyer turizminin yeni gözdesi illeri arasında yer aldığı belirtildi.

Türkiye'de artan kruvaziyer turizmi pastasından Ordu'nun da payını aldığı aktarılan açıklamada, Aralık 2022'den bu yana dev yolcu gemilerine ev sahipliği yapılmaya başlanmasıyla kentte turizmin hareketlendiği vurgulandı.

Açıklamada, Ünye Limanı'nın uluslararası yeterlilik seviyesine getirilmesinin meyvelerini vermeye devam ettiğini kaydedilerek, Ro-Ro ve konteyner taşımacılığına açılan limanın kruvaziyer turizmine de ev sahipliği yaptığı bildirildi.

Öncesinde Trabzon, Amasra, İstanbul limanlarında duraklayan gemilerin rotasına Ordu'nun eklendiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6 aydan bu yana Rusya'dan hareket ederek rotalarından biri olan Ordu'ya gelen kruvaziyer gemisi, 7 kez Ünye Limanı'na sefer düzenledi. Bu seferlerle Ordu'ya gelen turistler turlar eşliğinde şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini gezerek bol bol alışveriş yapabilme imkanı buluyor. Kruvaziyer turizmiyle deniz turizmi canlandırırken Ordu'nun ekonomisine de önemli ölçüde katkı sağlamış oluyor."

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