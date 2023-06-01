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Seçimde görev alanların parası yattı mı? Sandık görevli ücretleri nereye yatacak?

Seçimde görev alanların parası yattı mı? Sandık görevli ücretleri nereye yatacak?

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerinde görev alanlar "Sandık görevlisi ücretleri ne kadar oldu ve ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. 2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL olması bekleniyor.

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Sandık görevlisi ücretlerinin yatacağı tarih, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin tamamlanmasının ardından yeniden gündeme geldi. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde sandık kurulunda görev alanların gözü seçim sandık görevlisi ücreti ve ödeme tarihlerine çevrildi. İşte 2023 YSK sandık görevlisi ücretleri hakkındaki detaylar...

Sandık görevlisi ücreti ve ödeme tarihleri araştırmaları sürüyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerinde görev alanlar "Sandık görevlisi ücretleri ne kadar oldu ve ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. Yüksek Seçim Kurulu 2019 yılı yerel yönetim seçimlerinde sandık görevlisi ücretleri başkan ve üyelere 261 TL ödenirken  siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapılmıştı. Gözler sandık görevli ücretlerine çevrildi. İşte YSK 2023 sandık görevli ücreti ve ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler...

2023 sandık görevli ücretleri

Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücret henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL olması bekleniyor.

2019 yılında yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

Müşahit para alır mı?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye “gözlemci” veya “müşahit” denmektedir.

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