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Artvin'de nehre düşen kamyon sürücüsü 10 gündür aranıyor

Artvin'de nehre düşen kamyon sürücüsü 10 gündür aranıyor

ARTVİN'in ŞAVŞAT ilçesinde kamyonuyla düştüğü Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan sürücüyü arama çalışmalarına devam edildi.

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Artvin-Şavşat kara yolunun 35. kilometresinde, 23 Mayıs'ta 55 AIL 79 plakalı kamyonun nehre düşmesi sonrası akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zübeyir Topal'ı arama çalışmaları 10'uncu günde de sürdürüldü.

Artvin Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara, AFAD ekiplerinin yanı sıra jandarma su altı arama kurtarma ve deniz polisinin de yer aldığı 54 kişi katıldı.

Bazı ekipler, kazanın meydana geldiği noktadan başlayarak 5 kilometre boyunca kıyı taraması yaparken, dalgıçlar su altında, diğerleri de botlarla su yüzeyinde arama yaptı.

Ekipler çalışmalarını, Çoruh Nehri'nin Deriner Barajı gölü ile birleştiği noktada yoğunlaştırdı.

Topal'ın, Trabzon'dan gelen yakınlarının bölgedeki bekleyişi de devam ediyor.

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