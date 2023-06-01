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Pandeminin etkisi kırıldı! Küresel hava yolu yolcu trafiği yüzde 45,8 arttı

Pandeminin etkisi kırıldı! Küresel hava yolu yolcu trafiği yüzde 45,8 arttı

Küresel hava yolu yolcu trafiği nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,8 artarak, salgın öncesi seviyenin yüze 90,5'ine ulaştı.

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Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), nisan ayına ilişkin küresel toplam yolcu talebi istatistiklerini içeren piyasa analizini yayımladı.

Buna göre, uluslararası hava taşımacılığına olan güçlü talep nisanda devam etti.

Yolcu trafiğini temsil eden ücretli yolcu kilometre (RPK), nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,8 yükseldi. Böylece nisanda kilometre başı yolcu geliri, Kovid-19 salgınından önceki seviyenin yüzde 90,5'ine ulaştı.

Kilometre başına yolcu geliri nisanda 2022'nin aynı ayına göre uluslararası seyahatlerde yüzde 48, yurt içi yolculuklarda ise yüzde 42,6 artış gösterdi.

Uluslararası seyahatlerde Asya-Pasifik bölgesi, hava trafiğindeki toparlanmada başı çekti.

Asya-Pasifik hava yolları trafiği nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 192,7 artarken, Avrupa ve Orta Doğu'da bu artış sırasıyla yüzde 22,6 ve yüzde 38 oldu.

Hava yollarındaki büyüme söz konusu dönemde Kuzey Amerika'da yüzde 34,8, Latin Amerika'da yüzde 25,8 ve Afrika'da yüzde 53,5 olarak kaydedildi.

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