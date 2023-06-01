Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları Resmî Gazete'de yayınlandı

28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi İkinci tur sonuçları Resmî Gazete'de yayımlandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldıkları kesin oylar...

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Yüksek Seçim Kurulu'nun 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi İkinci tur oylamasıyla ilgili kesinleştirdiği sonuçlar Resmî Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.18, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47.82 oranında oy aldı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 834 bin 589 oy, Kemal Kılıçdaroğlu ise 25 milyon 504 bin 724 oy aldı.