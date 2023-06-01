28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor. AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş da kaydını yaptırdı.

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2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş milletvekilliği kaydını yaptırdı. 2006 Türkiye güzeli olan AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş , “28. Dönem Aydın Milletvekili olarak Meclis çatısı altında memleketimizi, ülkemizi temsil etme fırsatımız oldu.

Onurluyuz, gururluyuz. En önemlisi heyecanlıyız. Allah nasip ederse biz de bize düşen görev neyse canla başla çalışacağız. Heyecan olmazsa olmazlarımızdan. Heyecanımız dorukta” ifadelerini kullandı.