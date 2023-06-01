TIR yurda kaçak giren Suriye uyrukluların aracına çarptı! Ölü ve yaralılar var

ESKİŞEHİR'de tırın otomobile çarpması sonucu yabancı uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Ahmet Sadık Beldek idaresindeki tır, yol kenarında duraklayan Suriye uyruklu Kusay K. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada, tır sürücüsü Beldek ile otomobilde bulunan ve yurda kaçak yollardan girdikleri öğrenilen Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed El Ali, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Kusay K, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.