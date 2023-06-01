SED ödemeleri haziran ayı ödemesi ne zaman? Aile Destek Ödemesi kaç para?

Her ay düzenli olarak yatan aile destek programı ödemeleri Haziran ayı içinde ne zaman ödemesi yapılacağı araştırılıyor. Peki, Aile destek ödemesi Haziran ayı ne zaman, hangi tarihte yatacak?

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Aile destek programına başvuru yapan vatandaş Haziran ayı ödemesi hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahibi ailelerin aldığı destek ödemeleri gündemde yer aldı. Haziran ayının başlaması ile aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağı araştırılıyor. Peki, Aile destek ödemesi Haziran ayı ne zaman, hangi tarihte yatacak?

SED ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile destek yardımı haziran ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

Aile destek ödemeleri ne zaman?

Aile destek ödeme tutarları, hane içindeki kişi başı düşen aylık gelire göre değişkenlik gösteriyor.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL’den az- 850 TL

Ödeme süresi uzadı mı?

Aile destek yardımı 12 ay süre ile yapılacaktı. Yardımın son ödemesi Haziran ayı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen aile destek ödemesinin Haziran ayı desteği Temmuz'da hesaplara yatırılacak. Bu tarihten sonra, uzatılma durumu olmadığı takdirde aile destek ödemeleri son bulacak. Yardımdan faydalananlar ödemelerini e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranından takip edebiliyor.

En fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım programının uzatıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Son yapılan resmi açıklamaya göre destek, temmuz ayında noktalanacak.