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Asırlık ağaç polis karakolunun üzerine devrildi

Asırlık ağaç polis karakolunun üzerine devrildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde asırlık çam ağacı, son günlerde etkili olan yağışlarla yumuşayan zemine dayanamayarak polis karakolunun üzerine devrildi, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

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Olay, Efeler ilçesi Köprülü Mahallesi’ndeki bir parkın içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içerisindeki asırlık çam ağacı, son günlerde etkili olan yağışların ardından yumuşayan zemine dayanamayarak Efeler Polis Karakolu’nun üstüne devrildi.

Bir anda karakol binasının üzerine devrilerek duvara yaslanan çam ağacı, bir süre sonra yan taraftaki ara sokağa tamamen devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önleminin alındığı olayda şans eseri yaralanan olmazken, Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, devrilen asırlık çam ağacını keserek kaldırırken, olayda karakol binasına ait internet kabloları ve güvenlik kamerası hasar gördü.

Bölgedeki çam ağaçlarının en az 100 yıllık olduğunu ve devrilen ağacın şans eseri ara sokağa düşmesi ile faciadan dönüldüğü ifade eden mahalle sakinlerinden Hamit Ateş, “İleride kahve içiyorduk. Ben de ağaca doğru bakıyordum. Bir anda ağaç sallanmaya başladı ama ben ilk başta rüzgar sebebiyle sallanıyor sandım. Yanımdaki arkadaş da çam devriliyor dedi. Daha sonra ağaç yavaşça öne doğru yatarak karakol binasına dayandı. Geldik buraya beklerken, ağaç bir daha kıpırdadı ve araya düştü. Karakolun üstüne devrildi ama zarar vermedi. Ben karakola zarar verir sanıyordum. Allah’tan rüzgar yukarıdan estiği için araya devirdi. Allah korudu, hiçbir şey olmadı ama burada çam ağacı çok. Bunların budamaları gerekiyor. Ağır geliyor. Yağmur yağınca toprak yumuşuyor. Bunların başını biraz kesseler bunlar yaşanmayacak. Bunlar 100 senelik ağaç belki 100 seneden de fazla. Allah’tan zarar gelmeden kurtardık. Faciadan dönüldü ama Allah korudu. Eğer bu tarafa doğru gelseydi ağaç, karakol başlarına göçecekti milletin. Rüzgar ile ağaç kendini boşluğa attı. Öyle olmasaydı karakola zarar verebilirdi” dedi.

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