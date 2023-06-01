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Çorum'da "Dünya Süt Günü"nde yarım ton süt dağıtıldı

Çorum'da "Dünya Süt Günü"nde yarım ton süt dağıtıldı

Çorum'da Dünya Süt Günü'nde öğrencilere ve vatandaşlara 500 litre süt dağıtımı yapıldı.

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Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, süt üretimi ve tüketimine dikkati çekmek amacıyla Kadeş Barış Meydanı'na stant kurdu.

Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesinin desteğiyle kurulan stantta, öğrencilere ve vatandaşlara 500 litre sütün yanı sıra peynir ikram edildi.

Etkinlikte, Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya öğrencilere süt dağıttı.

Çiftçi, gazetecilere, 1 Haziran Dünya Süt Günü'nde süte dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlendiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünce sütün insan sağlığı açısından önemine dikkati çekmek için her yıl 1 Haziran gününü Dünya Süt Günü olarak ilan ettiğini belirten Çiftçi, "Biz de burada çocuklarımıza süt ve süt ürünleri dağıtıyoruz. Bu şekilde süt ürünlerinin insanın beslenmesindeki önemine dikkati çekmek istiyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimiz sağlıklı beslensin, sağlıklı şekilde geleceğe hazırlansın." diye konuştu.

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