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Terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor! 3 terörist daha teslim oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor! 3 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

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MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadesine yer verildi.

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