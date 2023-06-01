BIST 4.994
DOLAR 20,80
EURO 22,44
ALTIN 1.315,91
HABER /  EKONOMİ

İstanbul'da enflasyon nasıl? İşte İTO'ya göre fiyat artışları!

İstanbul'da enflasyon nasıl? İşte İTO'ya göre fiyat artışları!

İstanbul'da mayısta önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,66, toptan fiyatlar ise 5,60 arttı.

Abone ol

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,66, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 5,60 artış kaydetti.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde değişim oranı, perakendede yüzde 56,05, toptan fiyatlarda ise yüzde 70,33 olarak gerçekleşti.

Sektörel bazda değişim oranları

Mayısta perakende fiyatlarda önceki aya göre, giyim harcamalarında yüzde 9,25, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5,92, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,41, gıda harcamalarında yüzde 1,50, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,29, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,55 artarken, konut harcamaları yüzde 1,09, ulaştırma ve haberleşme harcamaları yüzde 0,10 düşüş kaydetti.

Mayısta toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 21,41, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 7,05, mensucat grubunda yüzde 4,59, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,39, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,02 artış, madenler grubunda yüzde 2,15, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,03 düşüş görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Karnesinde 2 olanlar takdir-teşekkür belgesi alabilir mi?
Karnesinde 2 olanlar takdir-teşekkür belgesi alabilir mi?
İzmir Kahve Fuarı kahve tiryakilerini bekliyor!
İzmir Kahve Fuarı kahve tiryakilerini bekliyor!
Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için yeni karar
Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için yeni karar
CHP'de hareketli saatler! Kılıçdaroğlu MYK'dan sonra İmamoğlu ile görüşecek deniyor
CHP'de hareketli saatler! Kılıçdaroğlu MYK'dan sonra İmamoğlu ile görüşecek deniyor
4 yaşındaki kız babasının bıraktığı silahla kendini başından vurdu!
4 yaşındaki kız babasının bıraktığı silahla kendini başından vurdu!
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta yüzde 6,1 oldu
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta yüzde 6,1 oldu
Şehit annesine Eskişehir'de büyük saygısızlık
Şehit annesine Eskişehir'de büyük saygısızlık
Singapur Başbakanının Kovid-19 testi tekrar pozitif çıktı
Singapur Başbakanının Kovid-19 testi tekrar pozitif çıktı
Karaman'da kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
Karaman'da kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
Emekli ikramiyeleri Kurban Bayramı'nda zamlı mı yatacak haber yayıldı
Emekli ikramiyeleri Kurban Bayramı'nda zamlı mı yatacak haber yayıldı
MİT tırlarının durdurulması davasında yeni gelişme! 22 sanığın cezası onandı, 5 sanığın ise...
MİT tırlarının durdurulması davasında yeni gelişme! 22 sanığın cezası onandı, 5 sanığın ise...
Şampiyon Galatasaray'dan bomba transfer! Sol bek'e sürpriz isim: Resmi teklif yapıldı...
Şampiyon Galatasaray'dan bomba transfer! Sol bek'e sürpriz isim: Resmi teklif yapıldı...