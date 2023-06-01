İstanbul'da enflasyon nasıl? İşte İTO'ya göre fiyat artışları!

İstanbul'da mayısta önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,66, toptan fiyatlar ise 5,60 arttı.

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İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,66, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 5,60 artış kaydetti.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde değişim oranı, perakendede yüzde 56,05, toptan fiyatlarda ise yüzde 70,33 olarak gerçekleşti.

Sektörel bazda değişim oranları

Mayısta perakende fiyatlarda önceki aya göre, giyim harcamalarında yüzde 9,25, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5,92, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,41, gıda harcamalarında yüzde 1,50, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,29, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,55 artarken, konut harcamaları yüzde 1,09, ulaştırma ve haberleşme harcamaları yüzde 0,10 düşüş kaydetti.

Mayısta toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 21,41, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 7,05, mensucat grubunda yüzde 4,59, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,39, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,02 artış, madenler grubunda yüzde 2,15, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,03 düşüş görüldü.