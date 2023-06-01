Karaman'da kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

KARAMAN'da tartıştığı kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı, eşine ev hapsi verildi.Abone ol
Olayın ardından gözaltına alınan Emine Y. (24) ile eşi E.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Emine Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.Y'ye ev hapsi verildi.
Kazımkarabekir ilçesi yakınlarındaki Hacıbaba Dağında çadırda hayvancılıkla uğraşan Emine Y'nin (24), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kayınbiraderi İbrahim Y'yi (32) bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülmüştü.