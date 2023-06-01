5 günden fazla devamsızlığı olanlar belge alabilir mi MEB son durum?

Milyonlarca öğrenci 16 Haziran cuma günü karnesini alacak 3 aylık yaz tatili başlayacak. Karne için geri sayım sürerken karne ortalaması 70 üzeri olan öğrenciler takdir ve teşekkür belgesi alacaklar. Peki devamsızlığı 5 günden fazla olanlar belge alabilecek mi? İşte cevabı...

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2022-2023 eğitim öğretim yılını bitirecek olan öğrenciler için karne notu hesaplama araştırmaları da yavaş yavaş başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri takdir teşekkür belgesinin nasıl hesaplanacağını merak ediyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıflar karne not ortalaması ile takdir teşekkür hesaplama araştırması yaparken bir yandan da kaç gün devamsızlığı olan belge alabilir sorusuna da yanıt arıyor. Hemen belirtelim karne not ortalamanız 70'in üzerinde olsa da eğer 5 günden fazla mazeretsiz devamsızlık yaptıysanız belge alamıyorsunuz.

Takdir-Teşekkür hesaplama:

E-Okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yıl sonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.

-Takdir-teşekkür hesaplama, E-Okul üzerinden yapılabilir. Hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenler tarafından öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerekir.

-Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir.

-Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler.

-Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.

Karne not ortalaması hesaplama: Karne not ortalaması hesaplanırken önce tüm dersler için tek tek ortalama puan çıkarılır.

Herhangi bir dersin 1. yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanır. Çıkan sonuç toplam yazılı sayısına bölünür. Elde edilen puan ders notu ortalamasıdır.

Tüm dersler için aynı işlem uygulanır. Ardından Tüm derslerin not ortalaması toplanır ve dönem içinde alınan toplam ders sayısına bölünür. Bu işlemin sonucu karne not ortalamasını verir.

Her öğrencinin sene içinde girdiği sınavlar ve aldıkları puanlar e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden velilerle ve öğrencilerle paylaşılır.