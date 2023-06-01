Bayram ikramiyesi emeklilere ne zaman ödenecek, yeniden zam mı geldi?

Haziran ayının başlaması ile birlikte milyonlarca emekliyi ikramiye heyecanı sardı. Devlet tarafından her dini bayram öncesi emekliye verilen ikramiye tutarı 2 bin lira oldu. Kurban bayramında yeniden ikramiyelerde artış olacak mı merak edilirken bayram ikramiyeler, haziran ayının ikinci haftasından itibaren ödenecek.

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Haziran ayı başladı, emeklilerin ikramiye telaşı da arttı. Bu sene kurban bayramı 28 Haziran çarşamba gününe denk geliyor. Devlet tarafından her dini bayram öncesi ödenen bayram ikramiyeleri, kurban bayramında da emekliye ödenecek. 2 bin lira olan bayram ikramiyesi kurban bayramında daha çok ödenecek, zam gelecek iddiası sosyal medyada yayılsa da henüz resmi bi açıklama yok. Bayram ikramiyeleri kurban bayramından önce, hesaplara TC numarasına göre yatacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belirlenmişti.

Emekliler, Kurban Bayramı için bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

2023 bayram ikramiyesi ne kadar?

Emeklilere yatırılan bayram ikramiyesine zam yapılmıştı. Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL'den 2 bin TL'ye yükseltilmişti. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

EYT'liler de bayram ikramiyesi alacak mı?

EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi alabilecekler. Nisan ayından sonra emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.

Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketi ve ekonomistlerin beklentisine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklisi için doğrudan belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranının yüzde 20-23 arasında olması bekleniyor. Bu rakama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği refah payı eklenecek ve zamlı maaşlar hesaplara yatacak.

Kamu işçisine verilen yüzde 45 zam ve en düşük emekli maaşının net 22 bin TL'ye yükselecek olması burada emekliler için de referans değer olacak. Temmuzda emekliler için kademeli zam formülü üzerinde çalışılıyor.