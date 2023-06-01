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Gaziosmanpaşa'da CHP Mahalle Temsilciliğine ateş açıldı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gaziosmanpaşa'da CHP Mahalle Temsilciliğine ateş açıldı!

 Gaziosmanpaşa'da CHP Bağlarbaşı Mahalle Temsilciliğinin kepenklerine ateş açılmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs'ta gerçekleşen olayın ardından başlattığı çalışmada, ateş açılma nedeninin büronun mülkiyet sahibi Y.E. ile husumeti bulunan E.C.I. tarafından gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler, olaya karışan diğer şüpheli Ö.A. ile suç delillerini yok etmek suçundan E.C. ve Ş.A.T. isimli şüphelilerin de adreslerini belirledi.

Polis ekipleri, olayla ilgili Ö.A, E.C. ve Ş.A.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C. ile Ş.A.T, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ö.A'nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, E.C.I'nın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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