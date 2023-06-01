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Dünya Çocuk Günü’nde Rusya'dan hava saldırısı! 2'si çocuk 3 ölü, çok sayıda yaralı var

Dünya Çocuk Günü’nde Rusya'dan hava saldırısı! 2'si çocuk 3 ölü, çok sayıda yaralı var

Rusya ile Ukrayna arasında 1 yılı aşkın bir süredir devam eden savaşta dün Rus ordusunun gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı hava saldırısında 2'si çocuk 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Rus ordusunun gece Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptığı hava saldırısında 2’si çocuk 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Rusların gece Kiev’e saldırı düzenlediğini ve 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde çocukları öldürdüğünü belirtti.

Rusya’nın saldırıda seyir ve balistik füzeleri kullandığını aktaran Popko, “Tespit edilen tüm hava hedefleri, savunma kuvvetlerimiz ve araçlarımızla imha edilmiştir” ifadesini kullandı.

Popko, füze parçalarının can kayıplarına ve yıkıma neden olduğunu belirterek, “Başkentin Desna ilçesinde parçalar bir polikliniğe ve yanındaki çok katlı bir binaya düştü. Bunun sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 10’a yakın kişi yaralandı. En kötüsü de ölenler arasında 2 çocuğun olmasıdır” diye konuştu.

Popko, Dnipro ilçesinde bir evin, füze parçasının düşmesi nedeniyle hasar gördüğünü, park halindeki arabaların yandığını bildirdi.

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