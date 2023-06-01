Altın fiyatı şoke ediyor gram altın rekor kırdı! 1 Haziran 1310 lirayı aştı

Altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir devam ediyor. Dün gram altın fiyatı 1300 lira seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Bugün de gram altın fiyatı 1310 lirayı aştı. Yükselişin devamı gelir mi?

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Altın fiyatları dur durak bilmiyor .Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 1.310 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.219 lira, Cumhuriyet altını da 8.861 liradan satılıyor. Gram altın 22 Mayıs'ta 1.313 TL ile rekor kırmıştı.

Altının ons fiyatı ise 1.962 dolardan alıcı buluyor.

"Dolar nereye gram oraya"

Piyasa Uzmanı İslam Memiş de takip edeceği rakamları söyledi ve "Gram altın tarafında 1.350-1.400 lira aralığını takip edeceğimi, 1.355-1.358 liranın alım bölgesi olduğunu belirtmiştim. Şuan fiziki tarafta 1.397 lira. Dolar nereye, gram oraya." dedi. Memiş tv100'de kaleme aldığı yazısında ise kazandıran yatırım araçlarını sıraladı ve şunları kaydetti:

"Son 22 yılın en çok getiri sağlayan yatırım araçlarında;

a) Gram altın b) Borsa c) Euro d) Dolar

İstediğiniz miktarlarla yatırım yapabilir, uzun vadede kazançlı çıkabilirsiniz."

Kapalıçarşı esnafı Yahya Ülküseven, "Altının uzun dönem yatırım aracı olduğunu unutmamak lazım. Uzun vadede altında hiçbir zaman zarar edilmez." dedi.