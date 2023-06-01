BIST 4.997
DOLAR 20,78
EURO 22,43
ALTIN 1.307,43
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Ümit Özat canlı yayında ‘Icardi’ sözünü tuttu! Saçını kırmızıya boyattı, arka planda çalan şarkı...

'Icardi 20 gol atsın saçlarımı sarı kırmızıya boyatırım' diyen Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin 21 gole ulaşmasının ardından yaptığa çağrıya kulak astı ve sözünü tuttu. Canlı yayında saçlarını kırmızıya boyatan Özat sosyal medyanın gündemine otururken arka plan çalan 'Aşkın olayım' şarkısı dikkat çekti.

Abone ol

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve efsane kaptanı Ümit Özat, sezon öncesi Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin 20 gole ulaşması halinde saçlarını sarı kırmızıya boyatacağını söylemişti. Ankaragücü maçında gol sayısını 21'e yükselten Icardi, Fenerbahçe efsanesine sosyal medya hesabından çağrı yaptı.

Sezon başında “Mauro Icardi 20 gol atsın, Allah çarpsın saçımı sarı kırmızıya boyarım” diyen Ümit Özat, Arjantinli futbolcu 19 gole ulaştığında Twitter hesabından “Allah'ın varsa 1 gol daha atmazsın” paylaşımı yapmıştı.

Icardi’den çağrı gelmişti

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçta 2 gol atan Icardi, gol sayısını 21'e yükseltince Ümit Özat'ın sözünü unutmadı. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Icardi, “Ümit sözünün arkasında bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını umuyorum. Bütün taraftarımız ve ben, seni sarı kırmızı saçla görmeyi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Benim oynamadığım döneme geldin’

Sosyal medyada konunun gündem olmasının ardından Ümit Özat bir video yayımladı. Özat, yaptığı paylaşımda, “Icardi, canım kardeşim günaydın. Yeni kalktım baktım ki Instagram’da beni paylaşmışsın. Öncelikle seni tebrik ediyorum. Şampiyonluğunuzu tebrik ediyorum. Yalnız arkadaşlarına hocana camiana sorabilirsin.

2001-2007 arasındaki Ümit Özat’ın kaptanlığındaki Fenerbahçe’ye denk gelseydin ne bu şampiyonluğu yaşardın ne de gol kralı olurdun. Maalesef benim oynamadığım döneme denk geldin. Büyük futbolcusun ama en büyük değilsin. Seni gece 12’de yayınıma davet ediyorum. Geldin geldin, gelmedin Messi’yi çağırıyorum” dedi.

‘Aşkın olayım’ şarkısı ile boyattı

Çağrıların ardından saçlarını boyatması istenen Ümit Özat sözünü tuttu ve sosyal medya hesabından canlı yayın açarak saçlarını kırmızıya boyattı. Galatasaraylı taraftarların büyük katılım gösterdiği canlı yayında Icardi ile özleşen ‘Aşkın Olayım’ şarkısını açtıran Özat, saçlarını boyattığı anı futbolseverlerle paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sevilla kupayı alınca Marcao Galatasaray'a para kazandırdı
Sevilla kupayı alınca Marcao Galatasaray'a para kazandırdı
Bu köyde sandıktaki tüm oylar aynı adaya çıktı
Bu köyde sandıktaki tüm oylar aynı adaya çıktı
Yaşar Güler kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Yaşar Güler eşi Demet Güler kimdir?
Yaşar Güler kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Yaşar Güler eşi Demet Güler kimdir?
Motosiklet üzerinde iğrenç hareket! Kadın turist gözaltına alındı
Motosiklet üzerinde iğrenç hareket! Kadın turist gözaltına alındı
Elon Musk, "dünyanın en zengini" unvanını geri aldı
Elon Musk, "dünyanın en zengini" unvanını geri aldı
DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen: Biz olmasak CHP'nin oyu yüzde 20'lerdeydi
DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen: Biz olmasak CHP'nin oyu yüzde 20'lerdeydi
Elektrik üretimi mart ayında yüzde 8,4 azaldı
Elektrik üretimi mart ayında yüzde 8,4 azaldı
Osmaniye'de ahırda acı olay! 14 yaşındaki çocuk öldü
Osmaniye'de ahırda acı olay! 14 yaşındaki çocuk öldü
LPG ithalatı mart ayında yıllık bazda yüzde 48 arttı
LPG ithalatı mart ayında yıllık bazda yüzde 48 arttı
Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon yarın İzmir'de belli olacak
Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon yarın İzmir'de belli olacak
Dolar 21 liraya koşuyor! 1 Haziran 2023 Euro ve Bitcoin ne kadar?
Dolar 21 liraya koşuyor! 1 Haziran 2023 Euro ve Bitcoin ne kadar?
Kılıçdaroğlu kalıyor mu gidiyor mu? İsmail Saymaz 'artık anlaşılmış oldu' diyerek duyurdu
Kılıçdaroğlu kalıyor mu gidiyor mu? İsmail Saymaz 'artık anlaşılmış oldu' diyerek duyurdu