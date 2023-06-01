Motosiklet üzerinde iğrenç hareket! Kadın turist gözaltına alındı

BALİ'de motosiklet üzerinde cinsel organını teşhir eden Danimarkalı kadın turist erkek arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı.

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Olay, Bali’nin güney ucundaki bir sahil beldesi olan Seminyak’ın turistik noktasında meydana geldi. Endonezyalı tasarımcı Ni Luh Djelantik tarafından pazartesi günü Instagram’da paylaşılan görüntüler viral oldu.

Djelantik, yarım milyon takipçisine, öfkeyle, “Bali’nin beş para etmez turistlere ihtiyacı yok. Yabancılar eylemlerinde giderek daha fazla ileri gidiyorlar. Kuralların uygulanması, derslerini almalarını sağlamadı,” diye devam etti.

Gönderide Djelantik, uygunsuz davranan turistler için daha sert yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunurken, Ngurah Rai Göçmenlik Bürosu’na şikayetini dinleyip konuyu incelediği için teşekkür etti.

Yerel haberlere göre, Danimarkalı kadın ve Alman erkek arkadaşı, Seminyak’tan yaklaşık 15 dakika uzaklıktaki Badung, Kuta’daki bir otelde gözaltına alındı.

Ngurah Raie Göçmenlik Bürosu Başkanı, yaptığı açıklamada, “Yakalanıp gözaltına alındıktan sonra büroda tutuluyorlar” dedi.

İkili hakkında daha fazla soruşturma yürütüleceği de açıklandı.