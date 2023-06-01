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Osmaniye'de ahırda acı olay! 14 yaşındaki çocuk öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Osmaniye'de ahırda acı olay! 14 yaşındaki çocuk öldü

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Olay, ilçeye bağlı Erdoğdu köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki Mustafa Çakmak, ineklerinin olduğu ahırda süt sağım makinesinin kablosundaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine köye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları çocuğu Kadirli Devlet Hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan çocuk, Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Çakmak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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