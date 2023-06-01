Önce yazdı, sonra sildi! Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ'dan çok konuşulacak itiraf...
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Arzum Onan’la 27 yıllık evliliği sona eren Mehmet Aslantuğ, boşanma sonrası sosyal medyada duygularını dile getirdiği bir paylaşım yaptı.
Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın 27 yıllık evliliği, geçen pazartesi günü görülen duruşmayla sona erdi.
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Boşanma duruşmasına el ele gelen çift, kararın ardından adliyeden yine el ele ayrıldı.
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Arzum Onan daha önce yaptığı açıklamada ayrılmayı eşinin istediğini söylemişti.
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Konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmayan Mehmet Aslantuğ ise suskunluğunu sosyal medyada bozdu.
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