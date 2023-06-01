Dolar 21 liraya koşuyor! 1 Haziran 2023 Euro ve Bitcoin ne kadar?

Seçimin ardından dolarda yükseliş devam ediyor. Dolar/TL kuru adım adım 21 liraya yaklaşıyor. Euro da 22 lirayı aştı. Haftanın yeni işlem gününde piyasalarda son durum...

Abone ol

1 Haziran 2023 Dolar kuru ne kadar, Euro alış-satış rakamı kaç merak ediliyor. Bitcoin'de bugün de düşüş var. Yatırımcının beklediği rakamlar belli oldu. Haftanın dördüncü işlem gününde piyasalarda yine ibre yukarı yönlü...

Dolar/TL kuru gece saatlerinde yeni bir tarihi zirve gördü. Kur 20,82'yi gördü.

Serbest piyasada 20,7730 liradan alınan dolar, 20,7750 liradan satılıyor. 22,1810 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 22,1830 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 20,7010 lira, avronun satış fiyatı ise 22,1090 lira olmuştu.

Bitcoin ve altcoinler

Bitcoin 26.833 dolardan, Türk lirası karşısında ise 557.247 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.855, Cardano (ADA) 0,365, Polygon (MATIC) 0,89, dolar civarlarında bulunuyor.