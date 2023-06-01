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Bolu'da bir otomobil bariyere çarparak yandı!

Bolu'da bir otomobil bariyere çarparak yandı!

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarparak alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

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Otoyolun İstanbul yönüne seyreden Uğur Ç. idaresindeki 34 BMC 689 plakalı otomobil, Dörtdivan gişeleri mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilde bulunan sürücü ile yanındaki İlhan A. ve Faruk Y. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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