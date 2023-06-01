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İngiltere’de et, kahve ve peynirlere alarm takan marketler artıyor

İngiltere’de et, kahve ve peynirlere alarm takan marketler artıyor

İngiltere’de et ve peynir gibi ürünlere alarm takan marketlerin sayısı artarken bazı marketler de kahve reyonlarına boş kahve kutuları koyup üzerine “Satın almak istiyorsanız mağaza çalışanlarımıza haber verin” yazıyor.

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Bazı marketler ise ürünlerin çalınmasının önüne geçmek için reyondaki ürün sayısını azaltıyor.

İngiltere’de gıda enflasyonu Nisan’da yüzde 19,1 ile son 45 yılın zirvesinde.
BBC’nin incelediği polis teşkilatı verilerine göre Mart ayında marketlerden ürün çalındığı 33 bin olay yaşandı.

Bu, bir önceki yıla göre yüzde 30,9’luk artışa denk geliyor.
BBC’ye bilgi veren Co-op market zinciri, bunu ülke genelinde yapmadıklarını, sadece belli mağazalarda uygulamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Sosyal medyada yayılan bir diğer fotoğrafta ise M&S market zincirinin reyonunda yalnızca üç biftek olduğu görülüyor.
Bir M&S temsilcisi de benzer bir şekilde ülke genelinde böyle bir uygulamalarının olmadığını fakat yüksek hırsızlık vakalarıyla karşı karşıya kalan mağazaların kendi inisiyatifleriyle bu tür önlemler alma yetkisinin olduğunu belirtti.
Aldi mağazalarında ise hem peynirlere hem de etlere alarm takıldığı görülüyor.

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